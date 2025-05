Stefan Zweig esaltò un’Italia cosmopolita europea già negli anni Venti

Stefan Zweig, viennese ebreo morto suicida in Brasile nel 1942, ha viaggiato per piacere e poi soprattutto per necessità, cioè per sfuggire ai nazisti che si stavano mangiando l'Europa. Ma prima dell'Anschluss e delle svastiche a Parigi, i soggiorni all'estero di Zweig hanno contribuito molto alla costruzione del suo pensiero pacifista, cosmopolita e proto-europeista. Come scrive il prof Arturo Larcati, studioso dell'autore – è l'Italia "la sorgente più importante della Weltanschauung europea, concepita come alternativa al nazionalismo che ha portato alla guerra. Da questo momento in poi l'umanesimo di Zweig acquista una componente 'solare'". Per comprendere l'influenza italiana su Zweig è arrivato un volume edito da Clichy, Il paese dell'armonia, che mette insieme testi in parte inediti dello scrittore (traduzione di Matteo Galli, curatela sua e di Larcati).

