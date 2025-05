Stazione senza ascensori Pd e M5S contro Rfi | Stanchi di promesse e silenzi

© Brindisireport.it - Stazione senza ascensori, Pd e M5S contro Rfi: "Stanchi di promesse e silenzi" Stazione ferroviaria di Brindisi. La questione, in particolare, viene sollevata dal Partito democratico e dal Movimento 5 stelle. 🔗 Dopo il capitombolo fatto un paio di giorni fa da un'anziana, la politica brindisina chiede a Rfi (Rete ferroviaria italiana) di intervenire, per rendere più sicura laferroviaria di Brindisi. La questione, in particolare, viene sollevata dal Partito democratico e dal Movimento 5 stelle. 🔗 Brindisireport.it

Stazione di Brindisi senza ascensori: la protesta di Federalberghi dopo l’ultimo incidente Anziano caduto dalle scale, bagagli al seguito - Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso da Federalberghi Brindisi: Binari in parte inaccessibili creano disagi a pendolari e turisti. La caduta l’altra sera di una persona anziana, costretta a salire le scale con i bagagli al seguito, ha trasformato il grave disagio in un caso nazionale. “La stazione, in questo stato, resta un’infrastruttura a metà servizio: regolare e puntuale nei collegamenti ma assolutamente priva dei requisiti basilari di accessibilità a pendolari, turisti, anziani con limitazioni nei movimenti. 🔗noinotizie.it

