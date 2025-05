Stazione di Brindisi senza ascensori | la protesta di Federalberghi dopo l’ultimo incidente Anziano caduto dalle scale bagagli al seguito

© Noinotizie.it - Stazione di Brindisi senza ascensori: la protesta di Federalberghi dopo l’ultimo incidente Anziano caduto dalle scale, bagagli al seguito seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso da Federalberghi Brindisi:Binari in parte inaccessibili creano disagi a pendolari e turisti. La caduta l’altra sera di una persona anziana, costretta a salire le scale con i bagagli al seguito, ha trasformato il grave disagio in un caso nazionale.“La Stazione, in questo stato, resta un’infrastruttura a metà servizio: regolare e puntuale nei collegamenti ma assolutamente priva dei requisiti basilari di accessibilità a pendolari, turisti, anziani con limitazioni nei movimenti. Tutto ciò è inaccettabile nel 2025”, spiega Pierangelo Argentieri, presidente di Federalberghi Brindisi e vice presidente regionale della stessa Associazione di categoria che poi aggiunge: “Come Federalberghi Brindisi chiediamo a tutte le istituzioni competenti di sollecitare Ferrovie dello Stato all’installazione di ascensori per garantire a tutti libertà di accesso senza disagi”. 🔗 Diun comunicato, corredato da foto, diffuso da:Binari in parte inaccessibili creano disagi a pendolari e turisti. La caduta l’altra sera di una persona anziana, costretta a salire lecon ial, ha trasformato il grave disagio in un caso nazionale.“La, in questo stato, resta un’infrastruttura a metà servizio: regolare e puntuale nei collegamenti ma assolutamente priva dei requisiti basilari di accessibilità a pendolari, turisti, anziani con limitazioni nei movimenti. Tutto ciò è inaccettabile nel 2025”, spiega Pierangelo Argentieri, presidente die vice presidente regionale della stessa Associazione di categoria che poi aggiunge: “Comechiediamo a tutte le istituzioni competenti di sollecitare Ferrovie dello Stato all’installazione diper garantire a tutti libertà di accessodisagi”. 🔗 Noinotizie.it

