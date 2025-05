© Lettera43.it - Stati Uniti, turista italiana morta in un incidente vicino al parco di Yellowstone

Unaha perso la vita in un violento scontro tra un furgone con a bordo 14 persone e un pick-up, che si è verificato il primo maggio lungo un’autostrada dell’Idaho orientale, nei pressi delnazionale di. Lo ha reso noto la Farnesina. L’è costato la vita a ben sette persone: dopo lo scontro entrambi i mezzi hanno preso fuoco. «Il nostro consolato segue la vicenda ed è in contatto con la famiglia per fornire ogni assistenza», ha aggiunto il ministero degli Esteri. L’autista del pick-up è stato identificato in Isaiah Moreno, 25enne del Texas. Ancora sconosciuta l’identità delle altre vittime, inclusa quella della.Seven people died after a pickup truck and a tour van collided on Thursday evening in the US state of Idaho nearNational Park, Idaho State Police said on Friday. 🔗 Lettera43.it