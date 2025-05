Stati Uniti e Giappone | necessaria revisione dei dazi per un accordo commerciale

Se gli Stati Uniti vogliono trattare con il Giappone sul commercio, devono ripensare tutti i dazi in vigore come precondizione, ha dichiarato l'inviato di Tokyo per le tariffe doganali, di ritorno da un secondo round di negoziati a Washington.Il Giappone, alleato chiave degli Stati Uniti e suo principale investitore, è soggetto agli stessi dazi di base del 10% alla maggior parte dei Paesi, oltre a dazi più elevati su automobili, acciaio e alluminio, anche dopo che il presidente Donald Trump all'inizio di aprile aveva annunciato e poi sospeso per 90 giorni dazi sull'export nipponico, come di altri Paesi, al 24%.L'inviato Ryosei Akazawa, al suo rientro a Tokyo, ha dichiarato ai giornalisti che le due parti "hanno fatto progressi" verso un accordo, ma ha sottolineato che Tokyo insiste affinché tutte le tariffe siano riviste.

