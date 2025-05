Stati Uniti anche una donna italiana tra le vittime di un incidente vicino al parco di Yellowstone

© Ilfattoquotidiano.it - Stati Uniti, anche una donna italiana tra le vittime di un incidente vicino al parco di Yellowstone donna italiana, sono morti ieri in un incidente stradale tra un pick-up e un furgone passeggeri in Idaho, a circa 24 km dal parco Nazionale di Yellowstone. Nell’incidente sono rimasti coinvolti turisti italiani e cinesi, ed entrambi i veicoli hanno preso fuoco dopo l’incidente. Lo hanno riferito le autorità locali. Il consolato italiano a San Francisco segue la vicenda.Sei delle vittime erano a bordo del furgone, un Mercedes, che trasportava 14 persone. anche l’autista del pick-up, un Dodge Ram, è morto. L’incidente è avvenuto sulla U.S. Highway 20 vicino a Henry’s Lake, una meta popolare per escursioni a piedi, in bicicletta e pesca nell’Idaho orientale, a circa 24 km da Yellowstone. La causa della tragedia è in fase di accertamento. Secondo l’agenzia cinese Xinhua, citata dai media Usa, ci sarebbero cinque cinesi morti e otto feriti. 🔗 Sette turisti stranieri, tra cui una, sono morti ieri in unstradale tra un pick-up e un furgone passeggeri in Idaho, a circa 24 km dalNazionale di. Nell’sono rimasti coinvolti turisti italiani e cinesi, ed entrambi i veicoli hanno preso fuoco dopo l’. Lo hanno riferito le autorità locali. Il consolato italiano a San Francisco segue la vicenda.Sei delleerano a bordo del furgone, un Mercedes, che trasportava 14 persone.l’autista del pick-up, un Dodge Ram, è morto. L’è avvenuto sulla U.S. Highway 20a Henry’s Lake, una meta popolare per escursioni a piedi, in bicicletta e pesca nell’Idaho orientale, a circa 24 km da. La causa della tragedia è in fase di accertamento. Secondo l’agenzia cinese Xinhua, citata dai media Usa, ci sarebbero cinque cinesi morti e otto feriti. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

