Stasera un enorme asteroide sarà visibile a occhio nudo nei cieli d’Italia | dove e come cercare Vesta

asteroide Vesta sarà visibile a occhio nudo nei cieli italiani. Ecco a che ora e dove cercare il "sasso spaziale" di oltre 525 chilometri nel firmamento. 🔗 La sera di oggi, sabato 3 maggio, il grandeneiitaliani. Ecco a che ora eil "sasso spaziale" di oltre 525 chilometri nel firmamento. 🔗 Fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Grande Fratello, chi sarà eliminato stasera? I sondaggi - Chi sarà eliminato dal Grande Fratello tra Iago Garcia, Shaila Gatta, Chiara Cainelli, Giglio e Mattia Fumagalli? L'articolo Grande Fratello, chi sarà eliminato stasera? I sondaggi proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

M5s, la scelta: stasera sarà ufficializzata Annagrazia Angolano. Domani tocca al centrodestra - Due giornate caldissime per la politica di Taranto e per i prossimi scenari delle amministrative ormai alle porte. Su due fronti, ci saranno finalmente novità: si inizia oggi con la riunione... 🔗quotidianodipuglia.it

Stasera la Via Crucis. Sarà monsignor Delpini a guidare i fedeli - L’arcivescovo Mario Delpini guiderà questa sera dalle 20.45 la Via Crucis per le strade di Castano. Si parte dalla chiesa della Madonna dei Poveri per arrivare nella chiesa di San Zenone. Un percorso che, dopo aver attraversato il canale Villoresi si snoderà tra le vie della cittadina per sfociare nell’ampia piazza Mazzini. "Gesù continua ad attraversare la città per effondere il suo Spirito e rendere praticabile il suo comandamento. 🔗ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

Stasera un enorme asteroide sarà visibile a occhio nudo nei cieli d'Italia: dove e come cercare Vesta; Due asteroidi si avvicinano alla Terra, uno proprio oggi. Quando e dove vederli; Grande Asteroide di passaggio vicino la Terra il 12 gennaio: a che ora vederlo in diretta dall'Italia; Una grande X di 80 km comparirà stanotte sulla Luna: a che ora e come vederla dall’Italia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online