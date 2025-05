Stasera su Rai 3 Un Alieno in Patria con Peter Gomez | tra gli ospiti in studio Paolo Mieli Veronica Pivetti e Renata Polverini

Sabato 3 maggio alle 20:30 torna su Rai 3 una nuova puntata di "Un Alieno in Patria", il nuovo programma di approfondimento dell'access prime time condotto da Peter Gomez. Questa settimana l'"Alieno" dialogherà con Luciana Castellina, Dario Fabbri, Paolo Mieli, Veronica Pivetti, Renata Polverini e Piero Schiavazzi. A affiancare il direttore del FattoQuotidiano.it e co-direttore de Il Fatto Quotidiano ci sono il comico e attore Paolo Rossi e la giornalista Manuela Moreno, con una sua rubrica. Dal foyer del Teatro delle Vittorie di Roma, l'"Alieno" offre uno sguardo senza pregiudizi sull'attualità, insieme a personaggi della cultura e dello spettacolo, con lo stupore di chi è appena sbarcato sulla Terra. Rispetto a 'La confessione' è un programma più dinamico, pur mantenendo l'approfondimento al centro, partendo dai fatti della settimana "per cercare di comprendere ciò che, normalmente, noi 'alieni' fatichiamo a capire.

Sabato 3 maggio alle 20:30 su Rai 3 una nuova puntata di 'Un alieno in patria', il programma di approfondimento condotto da Peter Gomez con ospiti della cultura e dello spettacolo

