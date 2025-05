Stasera e domani la sala dell’OFF OFF Theatre a Roma accoglie Armadietto 7 ideato scritto e diretto da Massimo Stinco interpretato da Francesco Butteri

© Ilgiornaleditalia.it - Stasera e domani la sala dell’OFF/OFF Theatre a Roma accoglie “Armadietto 7”, ideato, scritto e diretto da Massimo Stinco, interpretato da Francesco Butteri Un viaggio nella memoria e ne ricordo con uno straordinario protagonista Un viaggio nella memoria, nel ricordo e nella presenza di un dolore difficile da rimarginare, un viaggio anche nella memoria musicale, attraverso musica, aliti e colori che ci portano ad un' estetica pop. Da venerdì 2 a 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV - Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi di Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset Ecco la guida alla diretta tv delle partite di oggi, stasera e domani: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, […]

