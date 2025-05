Starbase il feudo di SpaceX dove Elon Musk detta le regole e ha un busto d’oro | oggi il voto per trasformarla in una città

Elon Musk non sembra riuscire a stare lontano dalla politica e dai palazzi del governo. Dopo l’addio ufficioso definitivo al Doge – formalmente perché «il lavoro era concluso», più probabilmente per il crollo verticale in borsa della sua Tesla – il miliardario potrebbe diventare il proprietario di una città tutta sua. Il nome, Starbase, porta l’indelebile marchio della base spaziale adiacente, quella texana di Boca Chica che l’azienda SpaceX da anni usa per il lancio dei suoi razzi. Il territorio è già abbondantemente timbrato da Musk: un suo mastodontico busto dorato campeggia all’ingresso dei quartieri abitati, vicino a una targa («Elon aka Memelord») che non lascia spazio a molte interpretazioni. Gli stessi abitanti della zona, cioè quelli che sabato 3 maggio si sono espressi sulla creazione o meno di una nuova città, sono quasi tutti dipendenti di SpaceX con le loro famiglie. 🔗 non sembra riuscire a stare lontano dalla politica e dai palazzi del governo. Dopo l’addio ufficioso definitivo al Doge – formalmente perché «il lavoro era concluso», più probabilmente per il crollo verticale in borsa della sua Tesla – il miliardario potrebbe diventare il proprietario di unatutta sua. Il nome,, porta l’indelebile marchio della base spaziale adiacente, quella texana di Boca Chica che l’aziendada anni usa per il lancio dei suoi razzi. Il territorio è già abbondantemente timbrato da: un suo mastodonticodorato campeggia all’ingresso dei quartieri abitati, vicino a una targa («aka Memelord») che non lascia spazio a molte interpretazioni. Gli stessi abitanti della zona, cioè quelli che sabato 3 maggio si sono espressi sulla creazione o meno di una nuova, sono quasi tutti dipendenti dicon le loro famiglie. 🔗 Open.online

