Stanza delle lacrime | cosa accade davvero lì dentro? Tutti i segreti da Roncalli a Wojty?a

Nel cuore del Vaticano, nascosta dietro le maestose pareti affrescate della Cappella Sistina, esiste una stanza piccola e silenziosa: la Stanza delle lacrime. È qui che, subito dopo l'elezione, il nuovo Papa si ritira per un momento di intimità e riflessione, prima di apparire al mondo intero. Il nome "Stanza delle lacrime" non è frutto di una leggenda, ma riflette la realtà emotiva di chi vi entra. Secondo padre Christopher Whitehead, la denominazione si spiega «perché il pover'uomo ovviamente si commuove fino alle lacrime all'essere stato eletto». In quel momento la consapevolezza del compito affidato può sopraffare anche l'animo più saldo. La Stanza delle lacrime si trova nella sacrestia della Cappella Sistina, accessibile attraverso una piccola porta sulla parete absidale. Al suo interno, sono predisposte tre taglie differenti di vesti papali (grande, media e piccola): tra queste c'è l'abito che il nuovo pontefice può scegliere.

