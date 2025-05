Stalla in fiamme anziano ustionato mentre cerca di salvare gli animali

© Perugiatoday.it - Stalla in fiamme, anziano ustionato mentre cerca di salvare gli animali fiamme sono divampate in una Stalla dove c'erano sei cani da caccia, cinque maiali e un trattore. Il proprietario, un uomo di circa 70 anni, nel tentativo di mettere in salvo gli animali ha riportato lievi ustioni ed è. 🔗 Incendio nella serata di venerdì 2 maggio a Setri, frazione di Sellano. Lesono divampate in unadove c'erano sei cani da caccia, cinque maiali e un trattore. Il proprietario, un uomo di circa 70 anni, nel tentativo di mettere in salvo gliha riportato lievi ustioni ed è. 🔗 Perugiatoday.it

