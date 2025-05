Stagione da 10 gioia Conte | è successo in diretta

© Spazionapoli.it - “Stagione da 10”, gioia Conte: è successo in diretta Conte, in attesa della gara di domani contro il Lecce, bisogna segnalare un importante aggiornamento. La Stagione del Napoli sta per concludersi, mancano oramai quattro giornate alla fine dei giochi. Al momento, gli azzurri sono in testa alla classifica di Serie A con tre punti di vantaggio sull’Inter, dopo il tanto atteso sorpasso avvenuto la scorsa settimana a seguito del ko dei nerazzurri subito a San Siro contro la Roma.Il sogno scudetto per i partenopei si avvicina sempre di più, un traguardo che appariva improbabile ad inizio anno e quasi impossibile fino a pochi mesi fa, ma grazie al lavoro del tecnico e all’impegno dei ragazzi che sono scesi in campo sin qui, tutto è cambiato in fretta. Un ex calciatore, in merito alla Stagione degli azzurri, ha già le idee molto chiare, comunque vada. 🔗 Per il Napoli di Antonio, in attesa della gara di domani contro il Lecce, bisogna segnalare un importante aggiornamento. Ladel Napoli sta per concludersi, mancano oramai quattro giornate alla fine dei giochi. Al momento, gli azzurri sono in testa alla classifica di Serie A con tre punti di vantaggio sull’Inter, dopo il tanto atteso sorpasso avvenuto la scorsa settimana a seguito del ko dei nerazzurri subito a San Siro contro la Roma.Il sogno scudetto per i partenopei si avvicina sempre di più, un traguardo che appariva improbabile ad inizio anno e quasi impossibile fino a pochi mesi fa, ma grazie al lavoro del tecnico e all’impegno dei ragazzi che sono scesi in campo sin qui, tutto è cambiato in fretta. Un ex calciatore, in merito alladegli azzurri, ha già le idee molto chiare, comunque vada. 🔗 Spazionapoli.it

Conte Juve (Gazzetta), il sogno dei tifosi è ancora possibile! Lo scenario sulla panchina in vista della prossima stagione - di Redazione JuventusNews24Conte Juve (Gazzetta dello Sport), il sogno dei tifosi bianconeri è ancora possibile! Lo scenario sulla panchina in vista della prossima stagione La Juventus nel corso delle prossime ore formalizzerà l’esonero di Thiago Motta e il conseguente cambio di allenatore, con Igor Tudor che è pronto a firmare un contratto fino a fine stagione con opzione a favore del club bianconero. 🔗juventusnews24.com

Conte a DAZN: “10 finali, dobbiamo concretizzare!” - Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha analizzato la vittoria dei suoi uomini contro la Fiorentina, con un 2-1 che porta il Napoli sempre più vicino agli obiettivi stagionali. In un’intervista esclusiva a DAZN, Conte ha parlato delle prestazioni della sua squadra, delle difficoltà da superare nelle ultime dieci partite di campionato e del percorso da affrontare per raggiungere il successo. Un Napoli che deve essere più cattivo sotto porta Nel corso dell’intervista, Conte ha sottolineato la prestazione positiva dei suoi uomini, pur evidenziando alcune aree in cui si può migliorare. 🔗terzotemponapoli.com

Stramaccioni allo scoperto sul futuro di Conte: «Penso proprio che allenerà quella squadra la prossima stagione» - di Redazione JuventusNews24Stramaccioni allo scoperto sul futuro di Conte: le sue dichiarazioni sull’attuale allenatore del Napoli che piace molto anche alla Juventus Intervenuto a Il Mattino Andrea Stramaccioni ha parlato così del futuro di Antonio Conte, allenatore attualmente sotto contratto con il Napoli e che piace molto anche alla Juventus. STRAMACCIONI – «Antonio connota qualsiasi squadra alleni. 🔗juventusnews24.com

Napoli: i 10 "sopravvissuti" da Spalletti a Conte pronti a entrare nella leggenda - Il Napoli, dopo appena due anni (in mezzo l'ultima sciagurata stagione, quella che si è conclusa con il decimo posto finale), potrebbe portare nuovamente a casa lo scudetto. La compagine partenopea è ... 🔗msn.com

Cobolli Gigli: "Conte troppo polemico, ADL impeccabile. Resterà al Napoli se..." - La curiosità di capire come si concluderà questa stagione, se con un tricolore cucito sul petto, oppure con un secondo posto che comunque è una gioia considerando quanto accaduto nella scorsa annata. 🔗msn.com

Galeone: «L’Inter non farà 10 punti, il Napoli può farne almeno 8. Conte le gioca tutte per vincere» - NAPOLI – Giovanni Galeone, ex allenatore e voce autorevole del calcio italiano, è intervenuto durante il programma Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla corsa scudetto e sulle pote ... 🔗informazione.it