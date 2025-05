Stadio di San Siro il comitato Sì Meazza presenta un esposto | La magistratura valuti l’ipotesi del danno erariale

Milano, 3 maggio 2025 – Il presidente del comitato "Sì Meazza" Luigi Corbani ha presentato venerdì 2 maggio un esposto alla Corte dei Conti sulla vendita dello Stadio di San Siro da parte del Comune a Inter e Milan. Secondo l'associazione, che ha già nei mesi scorsi presentato un esposto in Procura sul prezzo di vendita del Meazza, che sarebbe non conforme, la vicenda "sembra fornire elementi di valutazione che destano la preoccupazione di un grave e ingente danno erariale causato dall'operato degli amministratori e dei dirigenti del Comune di Milano – si legge nell'esposto – in concorso con i rappresentanti delle parti private coinvolte, almeno parzialmente già avvenuto e che crescerebbe ad altissimi livelli col proseguire dell'operazione e col suo compimento". LUIGI CORBANI Il vincolo Secondo l'associazione lo Stadio "è inalienabile poiché è un'opera di proprietà pubblica, di un autore non vivente, a settanta anni dalla esecuzione – spiega il documento –.

