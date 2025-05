Squash Europei a squadre 2025 | titoli all’Inghilterra sia con gli uomini che con le donne

© Oasport.it - Squash, Europei a squadre 2025: titoli all’Inghilterra sia con gli uomini che con le donne Europei a squadre 2025 di Squash: in Prima Divisione entrambi i titoli continentali sono andati all’Inghilterra, che ha centrato la medaglia d’oro sia con gli uomini che con le donne. L’Italia ha centrato la salvezza in Seconda Divisione con le donne, mentre è retrocessa in Terza Divisione con gli uomini.Nella Prima Divisione maschile l’Inghilterra ha vinto la finale superando la Francia con lo score di 3-1, mentre nella sfida per il bronzo la Svizzera ha liquidato la Germania per 4-0. Nella Prima Divisione femminile titolo per l’Inghilterra, che ha battuto il Belgio per 2-1, mentre il terzo posto è andato alla Francia, che ha superato la Scozia per 2-0.Squash, Europei a squadre 2025: retrocede l’Italia maschile, battute anche le donneCLASSIFICA FINALE Europei A squadre Squash 2025Prima Divisione maschile1 Inghilterra2 Francia3 Svizzera4 Germania5 Scozia6 Cechia7 Spagna8 Galles9 Ungheria10 Belgio11 Irlanda (Retrocessa in Seconda Divisione)12 Israele (Retrocesso in Seconda Divisione)Seconda Divisione maschile1 Paesi Bassi (Promossi in Prima Divisione)2 Polonia (Promossa in Prima Divisione)3 Svezia4 Austria5 Norvegia6 Danimarca7 Italia (Retrocessa in Terza Divisione)8 Romania (Retrocessa in Terza Divisione)Prima Divisione femminile1 Inghilterra2 Belgio3 Francia4 Scozia5 Spagna6 Germania7 Svizzera8 Polonia9 Galles10 Cechia11 Finlandia (Retrocessa in Seconda Divisione)12 Danimarca (Retrocessa in Seconda Divisione)Seconda Divisione femminile1 Paesi Bassi (Promossi in Prima Divisione)2 Ucraina (Promossa in Prima Divisione)3 Irlanda4 Italia5 Romania6 Portogallo7 Slovenia (Retrocessa in Terza Divisione)8 Norvegia (Retrocessa in Terza Divisione) 🔗 Si sono conclusi a Breslavia, in Polonia, glidi: in Prima Divisione entrambi icontinentali sono andati, che ha centrato la medaglia d’oro sia con gliche con le. L’Italia ha centrato la salvezza in Seconda Divisione con le, mentre è retrocessa in Terza Divisione con gli.Nella Prima Divisione maschile l’Inghilterra ha vinto la finale superando la Francia con lo score di 3-1, mentre nella sfida per il bronzo la Svizzera ha liquidato la Germania per 4-0. Nella Prima Divisione femminile titolo per l’Inghilterra, che ha battuto il Belgio per 2-1, mentre il terzo posto è andato alla Francia, che ha superato la Scozia per 2-0.: retrocede l’Italia maschile, battute anche leCLASSIFICA FINALEPrima Divisione maschile1 Inghilterra2 Francia3 Svizzera4 Germania5 Scozia6 Cechia7 Spagna8 Galles9 Ungheria10 Belgio11 Irlanda (Retrocessa in Seconda Divisione)12 Israele (Retrocesso in Seconda Divisione)Seconda Divisione maschile1 Paesi Bassi (Promossi in Prima Divisione)2 Polonia (Promossa in Prima Divisione)3 Svezia4 Austria5 Norvegia6 Danimarca7 Italia (Retrocessa in Terza Divisione)8 Romania (Retrocessa in Terza Divisione)Prima Divisione femminile1 Inghilterra2 Belgio3 Francia4 Scozia5 Spagna6 Germania7 Svizzera8 Polonia9 Galles10 Cechia11 Finlandia (Retrocessa in Seconda Divisione)12 Danimarca (Retrocessa in Seconda Divisione)Seconda Divisione femminile1 Paesi Bassi (Promossi in Prima Divisione)2 Ucraina (Promossa in Prima Divisione)3 Irlanda4 Italia5 Romania6 Portogallo7 Slovenia (Retrocessa in Terza Divisione)8 Norvegia (Retrocessa in Terza Divisione) 🔗 Oasport.it

