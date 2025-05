Squalifica Yildiz rivelazione di Tudor prima di Bologna Juve | Viene a vederla dalla tribuna è uno che ci tiene Ecco come ha vissuto la settimana

COMPLEANNO Yildiz – «Domani non festeggia nessuno, c'è la partita. Festeggiamenti per il compleanno di Yildiz non c'è spazio, lui ha vissuto bene la settimana. Viene a vederla dalla tribuna, è uno che ci tiene».

Squalifica Yildiz, chi al posto del numero 10 sulla trequarti? Le idee di Tudor per sostituire il turco: ultimissime verso Bologna-Juve in attesa del Giudice Sportivo - di Redazione JuventusNews24Squalifica Yildiz, chi al posto del numero 10 sulla trequarti? Le idee di Tudor per sostituire il turco: ultimissime verso Bologna-Juve in attesa del Giudice Sportivo Tudor studia già le possibili soluzioni alla squalifica di Kenan Yildiz. Lo scenario più plausibile per Bologna, in caso di recupero di Koopmeiners solo per la panchina, è l’impiego di Nico Gonzalez e Kolo Muani alle spalle del rientrante Vlahovic. 🔗juventusnews24.com

Squalifica Yildiz, chi al posto del numero 10 sulla trequarti? Le idee di Tudor per sostituire il turco: ultimissime verso Bologna-Juve e Lazio-Juve - di Redazione JuventusNews24Squalifica Yildiz, chi al posto del numero 10 sulla trequarti? Le idee di Tudor per sostituire il turco: ultimissime verso Bologna-Juve e Lazio-Juve Tudor studia già le possibili soluzioni alla squalifica di Kenan Yildiz. Lo scenario più plausibile per Bologna e Lazio, in caso di recupero di Koopmeiners solo per la panchina, è l’impiego di Nico Gonzalez e Kolo Muani alle spalle del rientrante Vlahovic. 🔗juventusnews24.com

Yildiz Juventus, con Tudor cambia tutto! La rivelazione: «È un 10 di talento. Lui e questi due bianconeri gioveranno dell’arrivo del allenatore» - di Redazione JuventusNews24Yildiz Juventus, con Tudor cambia tutto! La rivelazione sul talento turco e i bianconeri: tutti i dettagli Paolo Bargiggia, noto giornalista ed esperto di mercato, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com per analizzare il nuovo sistema di gioco di Tudor e quali bianconeri gioveranno maggiormente dal cambio di allenatore. PAROLE – «Credo che sia lo stesso Yildiz, ieri grande protagonista. 🔗juventusnews24.com

