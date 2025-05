Squadra pro-anziani parte Argento vivo

© Ilgiorno.it - Squadra pro-anziani parte “Argento vivo” anziani in aiuto degli anziani, decolla il progetto “Argento vivo”. La presentazione si terrà martedì sera all’auditorium di via Oberdan: fra i promotori Comune, Casa di comunità di Gorgonzola, Istituto geriatrico Vergani e Bassi, gruppi di cammino, Centro ricreativo anziani Gorgonzola, Kcs Caregiver, Società Operaia Mutuo Soccorso, università del Tempo Libero, Caf Acli, pensionati Cgil. "Una persona anziana - così l’invito e l’appello - può sentirsi così insicura da non riuscire a vivere serenamente nella propria casa. Specie quando figli e parenti sono lontani, bollette e documenti non si capiscono, la digitalizzazione è un muro, amici e conoscenti sono difficili da raggiungere".La campagna adesioni ad Argento vivo è aperta. Rivolta ad over 65, ma non solo. 🔗 Visite mediche, disbrigo pratiche, commissioni, informazioni:in aiuto degli, decolla il progetto “”. La presentazione si terrà martedì sera all’auditorium di via Oberdan: fra i promotori Comune, Casa di comunità di Gorgonzola, Istituto geriatrico Vergani e Bassi, gruppi di cammino, Centro ricreativoGorgonzola, Kcs Caregiver, Società Operaia Mutuo Soccorso, università del Tempo Libero, Caf Acli, pensionati Cgil. "Una persona anziana - così l’invito e l’appello - può sentirsi così insicura da non riuscire a vivere serenamente nella propria casa. Specie quando figli e parenti sono lontani, bollette e documenti non si capiscono, la digitalizzazione è un muro, amici e conoscenti sono difficili da raggiungere".La campagna adesioni adè aperta. Rivolta ad over 65, ma non solo. 🔗 Ilgiorno.it

Continassa Juve: doppia seduta per la squadra di Thiago Motta. Tre bianconeri si allenano ancora a parte - di Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa La preparazione della trasferta di domenica a Firenze è passata, nella giornata di oggi, 12 marzo, per una doppia seduta al Training Center. 🔗juventusnews24.com

Juventus, dopo l’eliminazione dalla Champions parte il processo contro la squadra: nel mirino Thiago Motta - I tifosi della Juventus tornano all'attacco della squadra dopo l'eliminazione dalla Champions League. Adesso il principale responsabile della deludente stagione è Thiago Motta, apparso in confusione e in rotta con i propri giocatori L'articolo Juventus, dopo l’eliminazione dalla Champions parte il processo contro la squadra: nel mirino Thiago Motta proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Torino, Vlasic e Lazaro si sono allenati in parte con la squadra: potrebbero partire dalla panchina (Gazzetta) - Il Torino affronterà il Napoli domani sera, domenica 27 aprile, alle 20:45. La speranza dei granata è di rivedere in campo Nikola Vlasic e Valentino Lazaro, che ieri hanno svolto parte dell’allenamento in gruppo e potrebbero dunque partire dalla panchina. Torino, Vlasic e Lazaro potrebbero partire dalla panchina contro il Napoli La Gazzetta dello Sport scrive: Il trequartista croato e l’esterno austriaco ieri hanno svolto una parte di lavoro con il gruppo granata che sta preparando la partita. 🔗ilnapolista.it

