Spugna avverte il Milan | Al Tre Fontane daremo tutto per la Champions

© Pianetamilan.it - Spugna avverte il Milan: “Al Tre Fontane daremo tutto per la Champions”

Spugna, tecnico della Roma Femminile, ha parlato ai microfoni ufficiali del club giallorosso in vista dell'ultima partita 🔗 Alessandro, tecnico della Roma Femminile, ha parlato ai microfoni ufficiali del club giallorosso in vista dell'ultima partita 🔗 Pianetamilan.it

Su questo argomento da altre fonti

Lecce-Milan, tre punti in rimonta ma Conceicao avverte: “Adesso voglio …” - Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato nel post-partita di Lecce-Milan 2-3 al 'Via del Mare'. Ecco le sue dichiarazioni 🔗pianetamilan.it

Atalanta, tre difensori vogliono esserci contro il Milan - Posch, Kossounou, Toloi: mister Gasperini nell`uovo di Pasqua potrebbe trovare una tripla sorpresa. Tutti e tre i suoi difensori, il capitano... 🔗calciomercato.com

Milan, Leao e Pulisic promuovono la difesa a tre: "Dietro solidi e davanti liberi, ha funzionato!" - Rafael Leao, numero 10 del Milan, ha parlato a Sky dopo la vittoria per 4-0 sull`Udinese: `A Udine è successo quello che sapete, è sempre un... 🔗calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Spugna avverte il Milan: Al Tre Fontane daremo tutto per la Champions. 🔗Cosa riportano altre fonti

Alessandro Spugna, AS Roma: “Al Tre Fontane, possiamo, e vogliamo vincere sempre” - La Roma supera in casa la Fiorentina, una vittoria importante per accedere la prossima stagione alla Champions League, ed il suo tecnico Alessandro Spugna ... al Tre Fontane avremo il Milan. 🔗msn.com