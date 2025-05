Sprint Race a Miami LeClerc Fuori Prima Ancora di Partire…egneri

© Mondouomo.it - Sprint Race a Miami, LeClerc Fuori Prima Ancora di Partire…egneri Miami allagato, le due rosse partono dai box per il giro di pista pre-griglia con le gomme intermedie, uniche vetture in tal senso. E Charles LeClerc sbatte per aquaplaning!!! Come si dice? Piove sul bagnato. 🔗 Cosa passi per la testa di ingegneri e piloti Ferrari è cosa ardua da capire. In un circuito aallagato, le due rosse partono dai box per il giro di pista pre-griglia con le gomme intermedie, uniche vetture in tal senso. E Charlessbatte per aquaplaning!!! Come si dice? Piove sul bagnato. 🔗 Mondouomo.it

Approfondimenti da altre fonti

F1, Gp di Miami. Piastri vola nelle prime libere. Secondo Leclerc e terzo Verstappen. Alle 22.30 Sprint Race live - Roma, 2 maggio 2025 - Al Gran Premio di Miami di Formula Uno Oscar Piastri è stato il più veloce nelle prima sessione di prove libere. Il pilota Mclaren ha fatto segnare il tempo di 1'27"128, staccando di 0"356 Charles Leclerc, secondo su Ferrari. A +0"430 dall'australiano invece c'è Max Verstappen, terzo tempo su Red Bull, appena diventato papà della piccola Lily, figlia di Kelly Piquet. Tempi un po' bugiardi visto che quasi tutte le monoposto si sono concentrate soprattutto sulla simulazione qualifica, con in vista della caccia alla pole per la Sprint Race di stasera, e meno sul long run. 🔗sport.quotidiano.net

F1, GP Cina: Hamilton vince la Sprint Race su Piastri, Leclerc 5° - Lewis Hamilton vince la Sprint Race del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di F1. Il britannico della Ferrari domina sulla pista di Shanghai e batte Oscar Piastri (McLaren), 2° a 6”889, e Max Verstappen (Red Bull), 3° a 9”804. Ottime indicazioni sul passo gara della Ferrari, che conquista la prima Sprint Race della sua storia. Charles Leclerc in crescita negli ultimi giri, ma non riesce ad andare oltre il quinto posto a 12”190. 🔗sportface.it

Gp Miami, kimi Antonelli con la Mercedes conquista la pole per la Sprint Race - AGI - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) in pole position nelle Qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di F1: 1'26"482 il tempo del pilota italiano classe 2006, che precede le due McLaren di Oscar Piastri, +0"045, e Lando Norris, +0"100. Ferrari indietro. Charles Leclerc è sesto a 0"326 davanti a Lewis Hamilton, settimo a 0"548. In mezzo Max Verstappen (Red Bull), quarto a 0"255, e George Russell (Mercedes), quinto a 0"309. 🔗agi.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sprint Race F1 Miami diretta: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc; F1 GP Miami, la diretta live della sprint race; LIVE GP Miami, alle 18 la Sprint Race: Antonelli in pole, Leclerc parte 6°; DIRETTA F1, GP Miami 2025: LIVE Gara Sprint. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE GP Miami, alle 18 la Sprint Race: Antonelli in pole, Leclerc parte 6° - Il giovane fenomeno bolognese ha messo in fila tutti e conquistato un traguardo storico. Le qualifiche al via alle 22 ... 🔗gazzetta.it

F1 GP Miami | Clamoroso Ferrari! Leclerc a muro nel giro di schieramento della Sprint - Inizia malissimo il sabato di Miami per la Ferrari. Charles Leclerc è andato a sbattere con la sua SF-25 nel corso del giro di schieramento in griglia di partenza, non riuscendo a girare lo sterzo su ... 🔗f1grandprix.motorionline.com

Sprint Race F1 Miami diretta: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc - Cresce l'attesa per la seconda delle sei gare stagionali su 100 km del Mondiale piloti: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... 🔗corrieredellosport.it