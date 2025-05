Sprint in forte affanno La strada per il Velodromo si fa sempre più in salita

Velodromo a Capannori. Però continuano ad arrivare altri progetti con caratteristiche tecniche precise, per impianti omologati per le gare internazionali, realizzabili in pochi mesi: eccone uno, nella foto con Ivano Fanini, il figlio Cristian, Stefano Bendinelli, direttore del museo Fanini e Pierluigi Castellani, presidente della federazione ciclistica lucchese.Dal Canada, l'imprenditore Peter Junek ha saputo del Velodromo che si vorrebbe costruire a Capannori (su idea dell'imprenditore e figura clou del ciclismo nazionale e non solo, Ivano Fanini), e ha lanciato la sua proposta un mese fa. Un Comitato provinciale di una disciplina sportiva non può scrivere ad un Ente sovranazionale come l'Unione Europea. Non potrebbe farlo nemmeno la Federazione Italiana ciclismo, ma soltanto l'UCI, l'organismo internazionale dello sport del pedale. Dalla giurisprudenza una doccia gelata sula Capannori.

