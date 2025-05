Sprint Gp Miami ordine d’arrivo e classifiche Mondiale

Doppietta McLaren nella Sprint del Gp di Miami con la vittoria di Lando Norris davanti a Oscar Piastri. Terzo posto per Lewis Hamilton con la Ferrari nell'antipasto del Gp in programma domenica 4 maggio. Intanto, la classifica del Mondiale piloti consolida le prime 2 posizioni dei piloti McLaren e la scuderia allunga nel Mondiale costruttori. 1. Lando Norris – McLaren 2. Oscar Piastri – McLaren (+0"672) 3. Lewis Hamilton – Ferrari (+1"073) 4. Alexander Albon – Williams (+2"522) 5. George Russell – Mercedes (+3"127) 6. Lance Stroll – Aston Martin (+3"412) 7. Liam Lawson – Racing Bulls (+4"024) 8. Oliver Bearman – Haas F1 Team (+4"218) 9. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing (+5"153) 10. Kimi Antonelli – Mercedes (+5"635) 11. Pierre Gasly – Alpine (+5"973). 12. Nico Hulkenberg – Kick Sauber (+6"153)

(Adnkronos) – Doppietta McLaren nella Sprint del Gp di Miami con la vittoria di Lando Norris davanti a Oscar Piastri. Terzo posto per Lewis Hamilton con la Ferrari nell'antipasto del Gp in programma domenica 4 maggio. Intanto, la classifica del Mondiale piloti consolida le prime 2 posizioni dei piloti McLaren e la scuderia allunga nel Mondiale costruttori.

(Adnkronos) – Doppietta McLaren nella Sprint del Gp di Miami con la vittoria di Lando Norris davanti a Oscar Piastri. Terzo posto per Lewis Hamilton con la Ferrari nell'antipasto del Gp in programma domenica 4 maggio. Intanto, la classifica del Mondiale piloti consolida le prime 2 posizioni dei piloti McLaren e la scuderia allunga nel Mondiale costruttori.

Oggi pomeriggio è andata in scena la Sprint Race del GP di Miami 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito semicittadino della località statunitense. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto in condizioni meteo ballerine, cimentandosi sulla distanza accorciata dei 100 chilometri: la gara veloce ha fatto da preludio alle qualifiche di stasera, che determineranno la griglia di partenza per il Gran Premio di domani sulla distanza canonica.

