Sprint Gp Miami ordine d'arrivo e classifiche Mondiale

Doppietta McLaren nella Sprint del Gp di Miami con la vittoria di Lando Norris davanti a Oscar Piastri. Terzo posto per Lewis Hamilton con la Ferrari nell'antipasto del Gp in programma domenica 4 maggio. Intanto, la classifica del Mondiale piloti consolida le prime 2 posizioni dei piloti McLaren e la scuderia allunga nel Mondiale costruttori.

Sprint Gp Miami, ordine d'arrivo e classifiche Mondiale - Doppietta McLaren nella Sprint del Gp di Miami con la vittoria di Lando Norris davanti a Oscar Piastri. Terzo posto per Lewis Hamilton con la Ferrari nell'antipasto del Gp in programma domenica 4 maggio. Intanto, la classifica del Mondiale piloti consolida le prime 2 posizioni dei piloti McLaren e la scuderia allunga nel Mondiale costruttori.

Ordine d'arrivo F1, Sprint GP Miami 2025: risultati e classifica - Oggi pomeriggio è andata in scena la Sprint Race del GP di Miami 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito semicittadino della località statunitense. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto in condizioni meteo ballerine, cimentandosi sulla distanza accorciata dei 100 chilometri: la gara veloce ha fatto da preludio alle qualifiche di stasera, che determineranno la griglia di partenza per il Gran Premio di domani sulla distanza canonica.

