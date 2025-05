Sprint Gp Miami incidente per Leclerc prima del via | Ferrari ko – Video

Leclerc si schianta contro il muro prima della gara Sprint del Gp di Miami. Il pilota monegasco della Ferrari, sul tracciato bagnato per la pioggia battente, perde il controllo della monoposto che finisce contro il muretto. Leclerc non prenderà parte alla gara breve in programma oggi. Il team cercherà di riparare la monoposto . 🔗 (Adnkronos) – Charlessi schianta contro il murodella garadel Gp di. Il pilota monegasco della, sul tracciato bagnato per la pioggia battente, perde il controllo della monoposto che finisce contro il muretto.non prenderà parte alla gara breve in programma oggi. Il team cercherà di riparare la monoposto . 🔗 Periodicodaily.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sprint Gp Miami, Antonelli in pole con Mercedes e Ferrari flop - (Adnkronos) – Kimi Antonelli in pole position nella Sprint del Gp di Miami e la Ferrari fa flop. Il 18enne pilota della Mercedes, alla prima pole della carriera, nelle qualifiche di oggi 2 maggio 2025 ottiene il miglior tempo girando in 1’26”482. Il baby precede la McLaren dell’australiano Oscar Piastri, leader del Mondiale, che scatterà in seconda posizione chiudendo la prima fila. Terza e quarta posizione per la McLaren del britannico Lando Norris e per la Red Bull del neopapà Max Verstappen. 🔗ildenaro.it

Sprint Gp Miami, Antonelli in pole con Mercedes e Ferrari flop - (Adnkronos) – Kimi Antonelli in pole position nella Sprint del Gp di Miami e la Ferrari fa flop. Il 18enne pilota della Mercedes, alla prima pole della carriera, nelle qualifiche di oggi 2 maggio 2025 ottiene il miglior tempo girando in 1'26''482. Il baby precede la McLaren dell'australiano Oscar Piastri, leader del Mondiale, che scatterà […] 🔗periodicodaily.com

Gp Miami, kimi Antonelli con la Mercedes conquista la pole per la Sprint Race - AGI - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) in pole position nelle Qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di F1: 1'26"482 il tempo del pilota italiano classe 2006, che precede le due McLaren di Oscar Piastri, +0"045, e Lando Norris, +0"100. Ferrari indietro. Charles Leclerc è sesto a 0"326 davanti a Lewis Hamilton, settimo a 0"548. In mezzo Max Verstappen (Red Bull), quarto a 0"255, e George Russell (Mercedes), quinto a 0"309. 🔗agi.it

Ne parlano su altre fonti

F1, gara sprint di Miami: Leclerc non parte, è andato a muro nel giro di formazione; F1 GP Miami, la diretta live della sprint race; Sprint Gp Miami, incidente per Leclerc prima del via: Ferrari ko – Video; Gp Miami. Kimi Antonelli conquista la pole della Sprint, al via oggi alle 18 - Alle 18 i 100 km della Sprint. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sprint Gp Miami, incidente per Leclerc prima del via: Ferrari ko - Video - (Adnkronos) - Charles Leclerc si schianta contro il muro prima della gara Sprint del Gp di Miami. Il pilota monegasco della Ferrari, sul tracciato bagnato per la pioggia battente, perde il controllo d ... 🔗msn.com

F1 | Ferrari, che disastro: Leclerc, incidente prima della Sprint: l’errore fatale - La Sprint è un disastro prima ancora della partenza: incidente per Leclerc sotto la pioggia, Ferrari distrutta, Charles è fuori gara a Miami ... 🔗f1ingenerale.com

F1: Gp di Miami, incidente per Leclerc, non partecipa alla Sprint - Pessime notizie per la Ferrari. Charles Leclerc è andato a sbattere contro un muro durante il riscaldamento della Sprint Race e non potrà partecipare alla gara di questo pomeriggio. Il monegasco paga ... 🔗napolimagazine.com