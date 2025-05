Sprint Gp Miami incidente per Leclerc prima del via | Ferrari ko – Video

Leclerc si schianta contro il muro prima della gara Sprint del Gp di Miami. Il pilota monegasco della Ferrari, sul tracciato bagnato per la pioggia battente, perde il controllo della monoposto che finisce contro il muretto. Leclerc non prenderà parte alla gara breve in programma oggi. Il team cercherà di riparare la monoposto.

Formula 1, Gp Miami: Norris vince la Sprint. Hamilton è terzo, incidente a Leclerc che non parte - Lando Norris con la McLaren vince la gara Sprint del Gp di Miami. Il britannico, leader del Mondiale, precede il compagno di squadra, l'australiano Oscar Piastri L'articolo Formula 1, Gp Miami: Norris vince la Sprint. Hamilton è terzo, incidente a Leclerc che non parte proviene da Firenze Post. 🔗.com

Sprint Gp Miami, Antonelli in pole con Mercedes e Ferrari flop - (Adnkronos) – Kimi Antonelli in pole position nella Sprint del Gp di Miami e la Ferrari fa flop. Il 18enne pilota della Mercedes, alla prima pole della carriera, nelle qualifiche di oggi 2 maggio 2025 ottiene il miglior tempo girando in 1’26”482. Il baby precede la McLaren dell’australiano Oscar Piastri, leader del Mondiale, che scatterà in seconda posizione chiudendo la prima fila. Terza e quarta posizione per la McLaren del britannico Lando Norris e per la Red Bull del neopapà Max Verstappen. 🔗ildenaro.it

F1. GP Miami, Norris baciato dalla fortuna nella Sprint: "La Safety Car mi ha aiutato". Piastri: "Deluso ma penso alle qualifiche" - Lando Norris è stato baciato dalla fortuna nella Sprint del GP di Miami. Con la Safety Car ha conquistato la vittoria sfilandola ad Oscar Piastri: ecco le loro parole ... 🔗automoto.it

F1: Gp Miami, Norris vince la Sprint. Incidente per Leclerc durante il riscaldamento - Pessime notizie per la Ferrari. Charles Leclerc è andato a sbattere contro un muro durante il riscaldamento della Sprint Race e non ha potuto partecipare alla gara di questo pomeriggio. Il monegasco ... 🔗ansa.it

