Sposa un anziano malato gli spilla più di 350 000 euro e si fa regalare casa sua a Torino | 78enne a processo

malato di disturbo cognitivo dal 2019, un anziano signore si ritrova all'improvviso senza gran parte del proprio patrimonio. È proprietario di diversi alloggi tra Torino e provincia, ha una polizza da 1,8 milioni e un conto corrente su cui dovrebbero esserci centinaia di migliaia di euro.

