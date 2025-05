Sport in tv oggi sabato 3 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

© Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 3 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming oggi sabato 3 maggio ci aspetta una giornata ricca di Sport. Riflettori puntati sui motori: gli appassionati di F1 potranno divertirsi con la Sprint Race e le qualifiche del GP di Miami, mentre gli amanti della Superbike potranno gustarsi Superpole e gara-1 del GP d’Italia a Cremona. Grande attesa per le semifinali della Champions League di volley femminile: imperdibile derby tra Conegliano e Milano, poi Scandicci cercherà l’impresa contro il VakifBank Istanbul proprio nella metropoli turca.L’Italia giocherà la finale ai Mondiali di curling doppio misto: Amos Mosaner e Stefania Constantini scenderanno sul ghiaccio per andare a caccia della medaglia d’oro. Da non perdere il Giro di Romandia e il Giro di Turchia per chi ama il grande ciclismo, in vista del Giro d’Italia che scatterà venerdì da Durazzo. 🔗 ci aspetta una giornata ricca di. Riflettori puntati sui motori: gli appassionati di F1 potranno divertirsi con la Sprint Race e le qualifiche del GP di Miami, mentre gli amanti della Superbike potranno gustarsi Superpole e gara-1 del GP d’Italia a Cremona. Grande attesa per le semifinali della Champions League di volley femminile: imperdibile derby tra Conegliano e Milano, poi Scandicci cercherà l’impresa contro il VakifBank Istanbul proprio nella metropoli turca.L’Italia giocherà la finale ai Mondiali di curling doppio misto: Amos Mosaner e Stefania Constantini scenderanno sul ghiaccio per andare a caccia della medaglia d’oro. Da non perdere il Giro di Romandia e il Giro di Turchia per chi ama il grande ciclismo, in vista del Giro d’Italia che scatterà venerdì da Durazzo. 🔗 Oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Sport in tv oggi (sabato 19 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi sabato 19 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulla F1, che propone le qualifiche del GP di Arabia Saudita. Gli appassionati di tennis potranno divertirsi con i tornei della settimana: semifinali degli ATP 500 di Monaco e Barcellona, quarti di finale del WTA 500 di Stoccarda dove Jasmine Paolini incrocerà Coco Gauff. L’Italia affronterà la Francia nel Sei Nazioni di rugby femminile, proseguono gli Europei di sollevamento pesi. 🔗oasport.it

Sport invernali oggi in tv: orari sabato 22 febbraio, programma, streaming - Oggi sabato 22 febbraio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il gigante femminile a Sestriere e la discesa libera maschile a Crans Montana. I Mondiali di biathlon regaleranno invece le due staffette di genere a Lenzerheide, poi attenzione allo sci freestyle tra halfpipe, dual moguls e slopestyle. La Coppa del Mondo di slittino farà tappa a Yanqing, lo sci alpinismo sarà a Bormio per testare l’impianto dove si gareggerà in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, spazio anche allo snowboard con lo slopestyle e allo speed skating ... 🔗oasport.it

Sport in tv oggi (sabato 1° marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi sabato 1° marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulla MotoGP, che apre ufficialmente la stagione: il GP Thailandia propone le qualifiche e la Sprint Race. Grande abbuffata di discipline invernali: la Coppa del Mondo di sci alpino offre la discesa libera femminile a Kvitfjell e il gigante maschile a Kranjska Gora; i Mondiali di sci nordico regalano lo skiathlon per il fondo, combinata nordica e salto con gli sci; lo skicross andrà in scena a Gudauri, imperdibile lo snowboard con un paio di appuntamenti. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Sport in tv oggi, sabato 3 maggio 2025: qualifiche F1, Inter-Verona, Masters 1000 di Madrid; Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 31^ giornata; Sport in tv sabato 19 aprile 2025: il tennis, la Serie A, il calcio estero; Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 32^ giornata. 🔗Cosa riportano altre fonti

Sport in tv oggi (sabato 3 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi sabato 3 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sui motori: gli appassionati di F1 potranno divertirsi con la Sprint Race ... 🔗oasport.it

Tra gli appuntamenti di oggi anche Lecce - Napoli, il ciclismo e la Superbike - Gli eventi sportivi da vedere in tv oggi, sabato 3 maggio 2025, dal tennis da Madrid al calcio con gli anticipi di Serie A fino alla Formula 1 da Miami ... 🔗gazzetta.it

Sport in tv oggi (sabato 26 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi sabato 26 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulla MotoGP, che propone le qualifiche e la Sprint Race del GP di ... 🔗oasport.it