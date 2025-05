Spoleto in lutto è morto Walter Ponti

Spoleto in lutto. Il Comune dà notizia della morte di Walter Ponti, "punto di riferimento per i giovani di Spoleto, figura storica e indimenticabile per il mondo del volley umbro e non solo (fu vice di Carmelo Pittera ai tempi della Olio Venturi Spoleto in serie A2), professore di educazione fisica".

