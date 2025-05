Spoiler Amici 24 chi è stato eliminato tra Jacopo Sol e Alessia dal Serale? Ecco il nome

© Tvpertutti.it - Spoiler Amici 24, chi è stato eliminato tra Jacopo Sol e Alessia dal Serale? Ecco il nome stato eliminato tra Alessia e Jacopo Sol dal Serale di Amici 24?Nel nuovo appuntamento del Serale di Amici 24 di stasera, sabato 3 maggio 2025, l'atmosfera è tesa per il verdetto finale che vedrà l'eliminazione tra Alessia e Jacopo Sol. Come è noto dalle anticipazioni della registrazione, dopo l'eliminazione di Chiara, un altro allievo dovrà dire addio al programma a pochi giorni dalla finale. A finire nella temuta «zona rossa» sono tre concorrenti molto amati: Jacopo Sol, Francesco e Alessia.Spoiler Amici Serale stasera: Jacopo Sol eliminatoStando alle indiscrezioni trapelate online prima della messa in onda, Francesco sarebbe riuscito a superare indenne questo ennesimo ostacolo, assicurandosi un'altra settimana ad Amici 24 . A quel punto, l'attenzione si è concentrata sui due nomi rimasti in bilico: Jacopo Sol e Alessia. 🔗 Chi ètraSol daldi24?Nel nuovo appuntamento deldi24 di stasera, sabato 3 maggio 2025, l'atmosfera è tesa per il verdetto finale che vedrà l'eliminazione traSol. Come è noto dalle anticipazioni della registrazione, dopo l'eliminazione di Chiara, un altro allievo dovrà dire addio al programma a pochi giorni dalla finale. A finire nella temuta «zona rossa» sono tre concorrenti molto amati:Sol, Francesco estasera:SolStando alle indiscrezioni trapelate online prima della messa in onda, Francesco sarebbe riuscito a superare indenne questo ennesimo ostacolo, assicurandosi un'altra settimana ad24 . A quel punto, l'attenzione si è concentrata sui due nomi rimasti in bilico:Sol e. 🔗 Tvpertutti.it

