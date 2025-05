Spiagge operatori al lavoro tra i bagnanti

Tempo di lettura: < 1 minuto

Tante, troppe e improvvise le persone che, a causa del caldo, si sono precipitate sulle spiagge salernitane ed anche il servizio di pulizia ne ha subito le conseguenze. Ammette le difficoltà di Salerno Pulita, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti anche su tutta la costa che bagna il comune capoluogo, l'amministratore unico Vincenzo Bennet. Operatori al lavoro tra i bagnanti per cercare di correre dietro alla massiccia affluenza di persone sono al mare per trovare refrigerio al forte caldo.

"A causa dell'improvviso arrivo del caldo e del massiccio afflusso di persone al mare, la pulizia delle spiagge che già viene svolta in maniera quotidiana da Salerno Pulita su tutta la fascia che bagna Salerno ha subito dei piccoli ritardi. Ci scusiamo con i cittadini per i disagi – ha detto Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita – Stiamo riorganizzando il servizio in maniera tale da non arrivare lunghi e ripulire le spiagge prima ma confidiamo anche nella collaborazione dei cittadini affinché ci sia attenzione e civiltà nel non abbandonare rifiuti".

