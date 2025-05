Spettatori Inter Hellas Verona anche oggi quota 70mila superata! Il dato ufficiale

Spettatori Inter Hellas Verona, anche oggi quota 70mila superata! Il dato ufficiale sui presenti a San Siro per il match

Si sta avviando verso la fine la gara tra Inter e Hellas Verona, valevole per la 35a giornata di Serie A, attualmente ferma sul risultato di 1-0. Per ora tiene il vantaggio nerazzurro firmato dal rigore di Krjstian Asllani. Squadra di Inzaghi, stasera allenata da Farris, che dovrà sicuramente portare a casa il risultato, visto anche la vittoria del Napoli nel match del pomeriggio a Lecce.

Spettatori Inter-Hellas Verona: 70.222
settore ospiti: 678 su 4.361

Arrivato anche il dato ufficiale sugli Spettatori presenti allo stadio oggi pomeriggio per il match: come riportato da Daniele Mari su X, sono esattamente 70220 tifosi a San Siro, 678 nel settore ospiti sui 4361 disponibili.

