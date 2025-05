Spectrum Vates e la poesia nel rap | Pupille d’Alabastro è un inno alla lentezza

© Spettacolo.periodicodaily.com - Spectrum Vates e la poesia nel rap: “Pupille d’Alabastro” è un inno alla lentezza Spectrum Vates sceglie un’altra via: quella del silenzio che parla, della scrittura autentica, del verso che lascia traccia. Il suo nuovo singolo, “Pupille d’Alabastro” è la nuova tappa di un viaggio artistico che sembra muoversi in controtendenza, un passo dopo l’altro, fuori dal frastuono delle mode.Esce “Pupille d’Alabastro” di Spectrum Vates, un rapper con un’identità che resiste e che parla sottovoceIl progetto musicale di Spectrum Vates – pseudonimo di Giacomo Cassarà, classe 1999, nato ad Arezzo – è costruito su una scelta precisa: parole libere, versi scritti a mano, nessuna strategia di mercato. Come dimostrano il suo esordio con il brano “Prosopagnosia”, l’album “EsseVu”, e la dichiarazione identitaria “Non sono Lucio Battisti”, l’artista toscano ha scelto di stare lontano dai riflettori artificiali del marketing per restare vicino alla sostanza della musica. 🔗 In un panorama musicale sempre più dominato da rumori e tendenze,sceglie un’altra via: quella del silenzio che parla, della scrittura autentica, del verso che lascia traccia. Il suo nuovo singolo, “” è la nuova tappa di un viaggio artistico che sembra muoversi in controtendenza, un passo dopo l’altro, fuori dal frastuono delle mode.Esce “” di, un rapper con un’identità che resiste e che parla sottovoceIl progetto musicale di– pseudonimo di Giacomo Cassarà, classe 1999, nato ad Arezzo – è costruito su una scelta precisa: parole libere, versi scritti a mano, nessuna strategia di mercato. Come dimostrano il suo esordio con il brano “Prosopagnosia”, l’album “EsseVu”, e la dichiarazione identitaria “Non sono Lucio Battisti”, l’artista toscano ha scelto di stare lontano dai riflettori artificiali del marketing per restare vicinosostanza della musica. 🔗 Spettacolo.periodicodaily.com

Lanciatissimo il rapper aretino Spectrum Vates - Arezzo, 2 maggio 2025 – C'è qualcosa di controtempo, quasi ostinato, nella scrittura del rapper aretino Spectrum Vates. Fin dal primo singolo "Prosopagnosia", passando per l'album d'esordio "EsseVu" e la dichiarazione d'identità "Non sono Lucio Battisti", il rapper aretino ha costruito un percorso fuori dai meccanismi dell'hype, scegliendo parole e sonorità che non si consumano in 15 secondi ma restano oltre e fuori dal tempo.

