Spareggio per l’Europa a Roma per la Fiorentina | Palladino senza Dodò Cataldi e Ranieri

Fiorentina si prepara alla trasferta contro la Roma, un vero e proprio Spareggio per le residue speranze di Champions League e in generale per le coppe europee.Ovviamente in vista della partita di domani (4 maggio) alle 18, l’allenatore Raffaele Palladino deve fare i conti con la stanchezza dei due incontri ravvicinati e anche della fine della stagione. Pesanti le assenze in casa viola: ancora ai box Dodò dopo l’intervento di appendicite mancheranno anche Cataldi (i controlli della vigilia hanno confermato lo stop) e lo squalificato Ranieri.Questi i convocati per il match: Adli, Beltràn, Caprini, Colpani, Comuzzo, De Gea, Fagioli, Folorunsho, Gosens, Gudmunsson, Kean, Mandragora, Pablo Marì, Martinelli, Moreno, Ndour, Parisi, Pongracic, Richardson, Terracciano, Zaniolo. 🔗 FIRENZE – Con le fatiche della trasferta di Conference League alle spalle lasi prepara alla trasferta contro la, un vero e proprioper le residue speranze di Champions League e in generale per le coppe europee.Ovviamente in vista della partita di domani (4 maggio) alle 18, l’allenatore Raffaeledeve fare i conti con la stanchezza dei due incontri ravvicinati e anche della fine della stagione. Pesanti le assenze in casa viola: ancora ai boxdopo l’intervento di appendicite mancheranno anche(i controlli della vigilia hanno confermato lo stop) e lo squalificato.Questi i convocati per il match: Adli, Beltràn, Caprini, Colpani, Comuzzo, De Gea, Fagioli, Folorunsho, Gosens, Gudmunsson, Kean, Mandragora, Pablo Marì, Martinelli, Moreno, Ndour, Parisi, Pongracic, Richardson, Terracciano, Zaniolo. 🔗 Corrieretoscano.it

