Spareggio Maceratese-K Sport | promozione in D in palio ad Ancona

Ancona lo Spareggio Maceratese-K Sport che mette in palio la promozione in D. Lo ha comunicato il comitato regionale della Federcalcio dopo che lunedì scorso aveva indicato come sede il Bianchelli di Senigallia fissando per domani la data del match. E infatti ieri l'Associazione arbitri, sapendo che si sarebbe dovuto giocare domani, si è attivata dopo la comunicazione della Federcalcio Marche e ieri ha ufficializzato la terna: l'arbitro è Marco Antonuccio della sezione di Roma che sarà coadiuvato da Mattia Piccinini e Biagio Di Tella di Ancona.Ma perché non si è giocato a Senigallia? Nel comunicato di ieri c'è scritto per ragioni di ordine pubblico, forse questa designazione è stata fatta senza avere sentito prima il parere delle forze dell'ordine? Alla fine tutto questo ha determinato un pasticcio nel campionato di Eccellenza che a un certo momento è stato mutilato anche dal forfait del Fano.

