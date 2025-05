Sparano di fronte al supermercato con una pistola giocattolo | tre denunciati

Lucca, 3 maggio 2025 - Un 'gioco' che poteva finire male e che poi si è concluso con tre denunce nei confronti di altrettanti cittadini rumeni di 41, 39 e 18 anni. La Polizia di Stato di Lucca li ha denunciati per procurato allarme. I tre uomini infatti erano stati visti armeggiare con una pistola, che poi si è rivelata essere giocattolo, vicino a un noto centro commerciale del Brennero. Il fatto è accaduto intorno alle ore 17 del 2 maggio. Vedendo quel stava accadendo, il titolare di un noto centro commerciale all'ingrosso sul Brennero, ha contattato la sala operativa della Questura riferendo appunto di aver visto, nel parcheggio, tre uomini armeggiare con una pistola ed esplodere due colpi. I tre uomini sono poi entrati dentro il supermercato e alla fine si sono allontanati a bordo di un'auto di grossa cilindrata senza però commettere alcun illecito.

