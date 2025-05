Spara dei colpi nei pressi dell' abitazione della ex compagna uomo denunciato per atti persecutori

Spara dei colpi in aria con una pistola scacciacani in una via adiacente all'abitazione della ex compagna, creando il panico tra i residenti. I fatti risalgono a martedì 27 aprile scorso, quando un 45enne di Sulmona si sarebbe recato a Popoli Terme, dove vive la donna, fuori casa al momento degli.

