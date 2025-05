Spal pessime notizie dall' amichevole a porte chiuse | al Mazza la Triestina passeggia 0-3

© Ferraratoday.it - Spal, pessime notizie dall'amichevole (a porte chiuse): al Mazza la Triestina passeggia 0-3 notizie in casa Spal. Ad una settimana dalla sfida di andata dei playout contro il Milan Futuro, la formazione di mister Baldini – sabato alle 15 al Paolo Mazza – ha perso l’amichevole organizzata contro la Triestina per 0-3. Impossibile sapere come sia andato realmente il match, dato che. 🔗 Bruttein casa. Ad una settimanaa sfida di andata dei playout contro il Milan Futuro, la formazione di mister Baldini – sabato alle 15 al Paolo– ha perso l’organizzata contro laper 0-3. Impossibile sapere come sia andato realmente il match, dato che. 🔗 Ferraratoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter, pessime notizie dall’Argentina: Lautaro Martinez è infortunato - Arrivano pessime notizie dall’Argentina per Simone Inzaghi: Lautaro Martinez è infortunato. Il successo di domenica sera per 2-0 in trasferta contro l’Atalanta, è un piccolo tesoretto che l’Inter può portarsi con sé in vista del finale di stagione. I nerazzurri, complice il pareggio del Napoli contro il Venezia per 0-0, hanno allungato a tre punti sul secondo posto occupato dagli uomini di Conte e a sei dal terzo posto della Dea. 🔗rompipallone.it

Questo è un colpo al cuore: pessime notizie per Norvegia-Italia | Spalletti deve ridisegnare la squadra - Questo è un colpo al cuore: pessime notizie per Norvegia-Italia | Spalletti deve ridisegnare la squadra"> L’Italia di Spalletti si gioca molto contro la Norvegia per avvicinarsi alla qualificazione ai Mondiali, e a tal merito è arrivata una brutta notizia. Il 6 giugno si avvicina, e per l’Italia di Luciano Spalletti l’inizio della qualificazione ai Mondiali 2026 sarà subito una partita fondamentale. 🔗napolipiu.com

Dall’Alzano al Como, fino al Portosummaga: la storia (triste) degli spareggi della Spal - Si scrive playout, si legge pioggia di lacrime. Quella degli spareggi per non retrocedere, per la Spal, è una storia tanto breve quanto drammatica. Sono solo due i precedenti dal 1993 ad oggi, anno in cui la formula venne introdotta per l’attuale Lega Pro. Ed entrambe quelle sfide hanno visto i... 🔗ferraratoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Spal, pessime notizie dall'amichevole (a porte chiuse): al Mazza la Triestina passeggia 0-3; La situazione resta complicata. Il Perugia vola a +7, la corsa per evitare i playout è più dura; Esonerato a ottobre dopo un periodo pessimo, torna in panchina a febbraio: la seconda chance per l'ex Serie A; Spal-Entella, sei assenti per la sfida del Mazza. 🔗Cosa riportano altre fonti

"Spal, no caso politico. I consiglieri si occupino di sanità e ambiente" - premetto che tifo Spal dal lontano 1960, quando per ragioni logistiche ... Un’arroganza del tutto immotivata, visto che hanno costruito la peggior Spal degli ultimi trent’anni. 🔗msn.com

Spal, dall’ultima vittoria emergono indicazioni confortanti: può essere la strada giusta? - a 5 lunghezze di distanza dalla Spal, e questo sì che è un sollievo. Prestazione C’è poi un bel po’ di buono da portare nella settimana (scarsa) di preparazione alla prossima partita ... 🔗msn.com