Spaccio nelle vicinanze di un circolo ricreativo in Città Vecchia | 44enne arrestato dalla Polizia di Stato

Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 44 anni, con precedenti penali specifici in materia di droga, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I Falchi della Squadra Mobile, durante lo svolgimento di servizi volti alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo, a seguito di un'attenta attività info-investigativa, hanno maturato sospetti sul 44enne, ritenendo che lo stesso avesse avviato una fiorente attività di vendita illegale di droga nei pressi di un circolo ricreativo sito in Città Vecchia. Nel corso dei servizi di appostamento e monitoraggio della zona, è stato rilevato un notevole via vai di persone, soprattutto nelle ore serali, le quali, dopo aver preso contatti con l'uomo, attendevano all'interno o all'esterno del circolo per qualche minuto e dopo un breve scambio, si allontanavano velocemente dal luogo.

