Spaccio nei boschi di Cucciago | denunciato un 26enne

© Quicomo.it - Spaccio nei boschi di Cucciago: denunciato un 26enne denunciato per Spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Cantù mentre cedeva droga all’interno dell’area boschiva nei pressi della stazione ferroviaria di Cucciago.L’operazione, avvenuta nel. 🔗 Un cittadino marocchino di 26 anni è statoperdi sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Cantù mentre cedeva droga all’interno dell’areava nei pressi della stazione ferroviaria di.L’operazione, avvenuta nel. 🔗 Quicomo.it

