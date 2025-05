Spacciava a due passi dalla stazione Termini | 30enne fermato da agenti liberi dal servizio

© Romatoday.it - Spacciava a due passi dalla stazione Termini: 30enne fermato da agenti liberi dal servizio Spacciava in piena notte a due passi dalla stazione Termini. Il suo volto già noto e il suo agire incurante della possibile presenza di forze dell'ordine gli sono costati cari. Un 30enne, originario del Mali, è finito in manette per spaccio nella notte tra il 2 e il 3 maggio in via Manin. 🔗 in piena notte a due. Il suo volto già noto e il suo agire incurante della possibile presenza di forze dell'ordine gli sono costati cari. Un, originario del Mali, è finito in manette per spaccio nella notte tra il 2 e il 3 maggio in via Manin. 🔗 Romatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Consegne in minibus e rifugiati politici: ecco come la mafia albanese gestiva rider della droga a due passi dalla stazione di Roma Tiburtina – Il video - Ventisette persone sono state arrestate tra Italia, Spagna e Albania con l’accusa di essere coinvolte in un traffico internazionale di droga nei tre Paesi con base nei pressi della stazione di Roma Tiburtina. Secondo quanto emerge dall’indagine condotta dai carabinieri e dai servizi antidroga, l’autostazione Tibus di Roma Tiburtina veniva utilizzata come hub per la distribuzione della droga su scala nazionale e internazionale, sfruttando autobus di ignare compagnie private per eludere i controlli doganali. 🔗open.online

Un’oasi di pace a due passi dalla stazione Termini: il chiostro nascosto - Roma è ricca di Chiostri, tra questi ce n’è uno che si estende per circa 10 000 metri e si trova vicino alla Stazione Termini. Non solo è considerato uno dei più grandi in Italia ma di una bellezza senza tempo, ricco di storia. Ecco di quale stiamo parlando. Chiostri vicino alla Stazione Termini: nome, storia e curiosità Il Chiostro vicino alla Stazione Termini su cui vogliamo soffermare la nostra attenzione è quello delle Terme di Diocleziano che fu disegnato nel 1565 da Michelangelo. 🔗funweek.it

Rissa con accoltellamento a due passi dalla stazione: quattro denunciati - BRINDISI – La rissa è stata fra due tunisini e altrettanti pakistani. Tutti e quattro sono stati denunciati a piede libero. La polizia ha fatto luce sull’accoltellamento avvenuto la sera dello scorso 25 aprile in corso Umberto, a poche decine di metri dalla stazione di Brindisi, al culmine di una... 🔗brindisireport.it

Ne parlano su altre fonti

Spacciava a due passi dalla stazione Termini: 30enne fermato da agenti liberi dal servizio; Spaccia nel bosco a due passi dalla città: arrestato 30enne; Lo spacciatore con la cocaina rosa negli slip (e 10mila euro in contanti nella lavatrice): arrestato a due passi dalla Stazione Centrale; Piazza XX Settembre: controlli e arresti della polizia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Spaccio e prostituzione in un furgone a Palermo, rimosso dopo le proteste - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Pusher incastrati da uno scambio di trolley in piazza della Radio: condannati - Gli agenti della Squadra mobile nella valigia hanno trovato sette chili di hashish e marijuana, una calibro 22 e quattro proiettili ... 🔗roma.repubblica.it

Furgone utilizzato per spaccio e prostituzione, rimosso dopo un mese - Un furgone rubato e senza assicurazione da un mese in centro a Palermo era diventato luogo di prostituzione e spaccio. Da un mese i residenti in via Pavia a due […] ... 🔗blogsicilia.it