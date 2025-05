Spaccata in un bar Via i soldi dalla cassa

© Ilgiorno.it - Spaccata in un bar. Via i soldi dalla cassa cassa, forzandola e riuscendo a prelevare solo poche monete lasciate all’interno, probabilmente il fondo cassa per il giorno seguente. Nessun altro danno è stato riportato, se non lo spavento per i titolari alla riapertura mattutina.Poco dopo, a Vanzaghello, i ladri hanno preso di mira un colorificio situato in via Roma. In questo caso, l’irruzione è stata particolarmente violenta: la vetrina del negozio è stata infranta per consentire l’accesso. 🔗 Due spaccate nel cuore della notte hanno turbato la quiete di Vanzaghello e Magnago. Ignoti hanno colpito due attività commerciali, forzando gli ingressi e rubando denaro in contanti.Il primo episodio è avvenuto a Magnago, dove i malviventi sono riusciti a introdursi in un bar approfittando dell’assenza di clienti e personale. Una volta all’interno, hanno puntato direttamente alla, forzandola e riuscendo a prelevare solo poche monete lasciate all’interno, probabilmente il fondoper il giorno seguente. Nessun altro danno è stato riportato, se non lo spavento per i titolari alla riapertura mattutina.Poco dopo, a Vanzaghello, i ladri hanno preso di mira un colorificio situato in via Roma. In questo caso, l’irruzione è stata particolarmente violenta: la vetrina del negozio è stata infranta per consentire l’accesso. 🔗 Ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Spaccata nella notte in via Trento: infrangono la vetrina e rubano i soldi in cassa - Hanno infranto la vetrina e sono entrati all'interno del negozio, rubando i soldi del fondo cassa e diverse paia di scarpe. Nel corso della nottata tra mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio alcuni ignoti hanno messo in atto un furto all'interno di un negozio di abbigliamento di scarpe sportive in... 🔗parmatoday.it

Caso scommesse, Renzi contro Abodi: «Porti soldi al mondo dello sport invece di fare commenti da bar» - Il caso scommesse continua a far parlare di sé. Stavolta non per l’emergere di ulteriori (e sconcertanti) dettagli, bensì per lo sfogo del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nei confronti del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Quest’ultimo nelle scorse ore aveva richiesto l’esclusione dalla Nazionale dei calciatori coinvolti nello scandalo. Un’idea che – evidentemente – non è piaciuta all’ex Presidente del Consiglio, il quale su Facebook ha risposto così. 🔗ilnapolista.it

Spaccata all’alba in centro. Rubato il fondo cassa del bar - VIGEVANO (Pavia) Ancora una spaccata ai danni di un’attività commerciale a Vigevano. L’ennesima che rinnova la preoccupazione degli esercenti già manifestata a più riprese. Questa volta è toccato al bar “La chicca del diavolo” che si trova nel centralissimo corso Cavour. Nonostante questo intorno alle 5 del mattino di ieri ignoti ladri hanno mandato in frantumi la vetrina e sono entrati, impadronendosi del fondo cassa, qualche decina di euro, per lo più in moneta. 🔗ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

Maiolati Spontini, furto con spaccata al Bar Sisters, ladri in fuga con soldi e Gratta&vinci; Jesi: Maiolati: spaccata al Bar Sisters, ladri in fuga con soldi e Gratta e vinci; Ancora bar nel mirino: buttano giù una porta finestra, rubati i soldi delle slot machines; Altro furto con ‘spaccata’ in un bar a Palermo, portato via il registratore di cassa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Spaccata in un bar. Via i soldi dalla cassa - Due spaccate nel cuore della notte hanno turbato la quiete di Vanzaghello e Magnago. Ignoti hanno colpito due attività commerciali, forzando gli ingressi e rubando denaro in contanti. 🔗ilgiorno.it

Spaccata al bar e fuga con i soldi. Presa coppia di ladri - Spaccata nella notte in un bar di viale Coni Zugna ... aprendolo e arraffando i soldi contenuti all’interno (ancora da quantificare). Un colpo che verosimilmente stavano pianificando da tempo. 🔗msn.com

Furto con spaccata al bar pizzeria ’Da Angelo’. I ladri rompono la vetrata usando un tombino - Furto con spaccata ieri ... al cassetto dei soldi e poi il vetro infranto, con all’interno ancora il tombino in metallo usato per la spaccata. I ladri hanno portato via solo un fondo cassa ... 🔗msn.com