Sottopasso il nuovo Bronx Vecchio da qui non passi Questo è il nostro territorio

© Ilrestodelcarlino.it - Sottopasso, il nuovo Bronx. “Vecchio, da qui non passi. Questo è il nostro territorio” Questo è quello che appare stando al racconto di Cosimo De Vincenzis, 64 anni, pesarese che abita nella zona mare. Perché lui, attraversando quel piccolo piazzale in sella alla sua bici, ha avuto un incontro.. di terzo tipo.“L’altro ieri Primo di Maggio stavo andando in bici verso il parco Miralfiore per partecipare alla festa dei lavoratori – racconta De Vincenzis –. Stavo attraversando per prendere il Sottopasso quando mi sento apostrofare con queste parole: ‘Vecchio vieni qui’”. Il Sottopasso dei Cappuccini, in molti punti invaso dal guano dei piccioni E chi era? “Un giovane di colore con un bottiglia di birra nelle mani. Con lui un’altra trentina di giovani tutti di colore”.E lei che ha fatto? Ha tirato dritto facendo finta di nulla?“No, perché mi sono avvicinato ed ho chiesto al giovane: ‘Scusa cosa vuoi da me‘”. 🔗 Pesaro, 3 maggio 2025 – Una terra di nessuno quella sotto il cavalcaferrovia della stazione del treno.è quello che appare stando al racconto di Cosimo De Vincenzis, 64 anni, pesarese che abita nella zona mare. Perché lui, attraversando quel piccolo piazzale in sella alla sua bici, ha avuto un incontro.. di terzo tipo.“L’altro ieri Primo di Maggio stavo andando in bici verso il parco Miralfiore per partecipare alla festa dei lavoratori – racconta De Vincenzis –. Stavo attraversando per prendere ilquando mi sento apostrofare con queste parole: ‘vieni qui’”. Ildei Cappuccini, in molti punti invaso dal guano dei piccioni E chi era? “Un giovane di colore con un bottiglia di birra nelle mani. Con lui un’altra trentina di giovani tutti di colore”.E lei che ha fatto? Ha tirato dritto facendo finta di nulla?“No, perché mi sono avvicinato ed ho chiesto al giovane: ‘Scusa cosa vuoi da me‘”. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Nuovo San Siro, il progetto di Milan e Inter: uno stadio da oltre 70mila posti, accanto al vecchio Meazza in parte demolito - Milano – La lunga attesa. Prima mesi, poi giorni, infine ore. Il Piano economico-finanziario, inviato da Milan e Inter al Comune, era atteso ieri sera. L’invio tramite Pec preannunciato lunedì dal presidente rossonero Paolo Scaroni si è concretizzato dopo parecchie ore. Le ultime firme per rendere valida la documentazione hanno fatto slittare di qualche ora il via libera a quello che i club hanno denominato “Docfap”, cioè Documento delle alternative progettuali legate allo sviluppo dell’area di San Siro, un’area nel mirino delle due società calcistiche dal 2019, l’anno in cui hanno ... 🔗ilgiorno.it

Ginnastica sempre più nella bufera, alla sbarra nuovo e vecchio presidente - Una storia accaduta nel 2022 durante una conferenza e che adesso torna a scuotere il mondo dello sport Una storiaccia che fa venire fuori il peggio di uomini che non riescono a tener chiusa la bocca e a fare battute sessiste. I protagonisti sono l’ex presidente della Federazione della Ginnastica e quello attuale, rispettivamente Tecchi e Facci. Battute dicono loro, il problema è che sono venute fuori durante un convegno e durante uno dei dei casi più scottanti legati all‘allenatrice Maccarani accusata dalla sue allieve di essere state maltrattate. 🔗cityrumors.it

Farfalle, api e alieni-insetto: con il nuovo murales nel sottopasso d’arte è primavera - Dopo l'autunno e l'inverno, ora è arrivata la primavera nel sottopasso di via Pàntano. Un anticipo di stagione a base di spray e colori vivaci sulla terza parete che è stata appena dipinta con soggetti tipici della primavera. Sullo sfondo di nuance verde e rosa, punteggiate di rami di ciliegio... 🔗riminitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Sottopasso, il nuovo Bronx. “Vecchio, da qui non passi. Questo è il nostro territorio”; Milano | Bicocca – La foto del giorno: la fermata al Bronx del 7; Pordenone. Fine dell'incubo e dei disagi, entro domani riapre il sottopassaggio di via Cappuccini; Più traffico al Bronx, ma di sera si viaggia al buio: l'impianto di illuminazione non funziona. Allarme sicure. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sottopasso, il nuovo Bronx. “Vecchio, da qui non passi. Questo è il nostro territorio” - La denuncia di un pesarese 60enne che è stato apostrofato ai Cappuccini da un gruppo di stranieri in una delle zone calde del centro. “Loro non hanno paura? Neanche io”. Non si è lasciato intimorire e ... 🔗ilrestodelcarlino.it