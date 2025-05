Sottocorona vede nero | Peggioramento forte Dove cambia tutto

© Iltempo.it - Sottocorona vede nero: "Peggioramento forte". Dove cambia tutto Sottocorona lo aveva anticipato: la stabilità delle ultime giornate è destinata a perdersi nelle prossime ore. "Un cenno di cambiamento c'è", ha confermato infatti stamattina. Dove? Sulle zone alpine, specie su quelle occidentali, Piemonte e Valle d'Aosta. Sul resto del Paese "forse arriva qualche nuvola, il grigio", ha detto l'esperto in diretta dallo studio di Omnibus, Dove ha diffuso le ultime previsioni meteo. Un segno, questo, "di qualcosa che sta cambiando". Già da domani, domenica 4 maggio, "il cambiamento al nord c'è e come e poi si arriva anche quasi in pianura, o comunque in zone non soltanto montuose, con fenomeni che vanno nell'intensità fra il giallo e il rosso, quindi sono precipitazioni molto abbondanti", ha spiegato Sottocorona. È un "Peggioramento forte che prende una zona piuttosto vasta".

La guerra dei dazi presenta il conto. La BCE vede nero e lancia l’allarme: “Le prospettive di espansione dell’area euro si sono deteriorate” - La guerra dei dazi globale lanciata dal presidente americano Donald Trump presenta il conto. A lanciare l’allarme è la Banca Centrale Europea (BCE), secondo cui l’economia dell’area dell’euro “ha acquisito una certa capacità di tenuta agli shock mondiali, ma le prospettive di espansione si sono deteriorate a causa delle crescenti tensioni commerciali”. Come si legge nell’ultimo Bollettino Economico della BCE di aprile, pubblicato in occasione della decisione del Consiglio direttivo di ridurre di 25 punti base i tassi, “i rischi al ribasso per la crescita economica sono aumentati” a causa del ... 🔗lanotiziagiornale.it

Sottocorona: oggi tempo stabile, poi "il peggioramento". La data da segnare - Quella di oggi sarà una giornata all'insegna della stabilità. Il motivo? L'assenza di nuvole. Non si può dire lo stesso, però, del "prossimo futuro". Paolo Sottocorona, a Omnibus, dà il buongiorno ai telespettatori con le ultime previsioni meteo. "Le nuvole mancano oggi sull'Italia, ma non vi preoccupate perché non mancheranno nel prossimo futuro. Nessuna precipitazione prevista oggi, un po' di grigio, tempo stabile, cielo sereno durante la notte, formazione di qualche nebbia", anticipa in maniera sintetica. 🔗iltempo.it

Meteo, Sottocorona vede nero: "Peggioramento forte". Dove cambia tutto - Paolo Sottocorona lo aveva anticipato: la stabilità delle ultime giornate è destinata a perdersi nelle prossime ore. "Un cenno di ... 🔗iltempo.it

Meteo, Sottocorona avverte: "Peggioramento? Direi marcato". Ecco dove e quando - Scarsità di nuvole e temperature decisamente piacevoli. L'Italia, nei giorni del ponte del Primo Maggio, è stata graziata e sta ... 🔗iltempo.it

Maltempo, l'esperto Sottocorona: “Tre colori per le allerte meteo non bastano, in Piemonte era nera" - La domanda che tutti si pongono dopo la serie di eventi estremi che da anni ormai si scatenano sull'Italia a Paolo Sottocorona ... un viola, un nero. Poi c'è la reazione umana che è quella ... 🔗affaritaliani.it