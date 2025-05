Sotto Bergoglio crollo di fedeli alle udienze papali | il confronto impietoso con i numeri di Ratzinger

© Secoloditalia.it - Sotto Bergoglio crollo di fedeli alle udienze papali: il confronto impietoso con i numeri di Ratzinger Bergoglio emergono verità finora nascoste che implicano raffronti impietosi con il suo predecessore, Joseph Ratzinger. numeri occultati fino al 21 aprile scorso, giorno della morte dell’88enne pontefice argentino. Come i dati sull’affluenza dei fedeli alle udienze papali.Fino al giorno della morte di Papa Francesco la Santa Sede aveva “secretato” i numeri dei fedeli che ogni mercoledì affluivano in piazza San Pietro o nell’aula Nervi. Un motivo che, col senno di poi, emerge plasticamente. Negli ultimi anni l’affluenza è crollata, registrando numeri nettamente inferiori a quelli delle udienze di Benedetto XVI. Insomma, con il papa argentino del “buon appetito” all’Angelus e del “pregate per me” alla fine di ogni intervento, i fedeli cattolici sono diminuiti. 🔗 Sui dodici anni del pontificato diemergono verità finora nascoste che implicano raffronti impietosi con il suo predecessore, Josephoccultati fino al 21 aprile scorso, giorno della morte dell’88enne pontefice argentino. Come i dati sull’affluenza dei.Fino al giorno della morte di Papa Francesco la Santa Sede aveva “secretato” ideiche ogni mercoledì affluivano in piazza San Pietro o nell’aula Nervi. Un motivo che, col senno di poi, emerge plasticamente. Negli ultimi anni l’affluenza è crollata, registrandonettamente inferiori a quelli delledi Benedetto XVI. Insomma, con il papa argentino del “buon appetito” all’Angelus e del “pregate per me” alla fine di ogni intervento, icattolici sono diminuiti. 🔗 Secoloditalia.it

