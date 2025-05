Sostituzione caldaie e pulizia canne fumarie | Vedelago stanzia 23mila euro

Prosegue l'impegno del Comune di Vedelago a favore della sostenibilità ambientale. Ammonta a 22.800 euro il contributo complessivo erogato dall'amministrazione per l'installazione di impianti di riscaldamento più eco-compatibili. Sono state infatti 49 le domande presentate nell'ambito.

