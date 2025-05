Sospesa Lecce-Napoli per lancio di fumogeni | caos al Via del Mare

© Spazionapoli.it - Sospesa Lecce-Napoli per lancio di fumogeni: caos al Via del Mare Lecce Napoli in corso: Massa sospende momentaneamente la partita. Ecco cosa sta succedendo a Via del Mare.Al 6?, di fatto, l’arbitro Massa è stato costretto a sospendere la sfida tra il Lecce ed il Napoli per un continuo lancio di fumogeni della tifoseria salentina in segno di protesta della Lega di Serie A di far giocatore Atalanta-Lecce 48 ore dopo la morte del fisioterapista Graziano Fiorita. Il match è ripreso dopo circa cinque minuti. 🔗 Serie A,in corso: Massa sospende momentaneamente la partita. Ecco cosa sta succedendo a Via del.Al 6?, di fatto, l’arbitro Massa è stato costretto a sospendere la sfida tra iled ilper un continuodidella tifoseria salentina in segno di protesta della Lega di Serie A di far giocatore Atalanta-48 ore dopo la morte del fisioterapista Graziano Fiorita. Il match è ripreso dopo circa cinque minuti. 🔗 Spazionapoli.it

Atalanta Lecce, partita sospesa per un minuto: lancio di fumogeni in campo dalla curva - Atalanta Lecce, partita sospesa per un minuto: lancio di fumogeni in campo dalla curva: prosegue la protesta dei tifosi contro la Lega Serie A Durante Atalanta Lecce, la partita è stata sospesa per circa un minuto a causa del lancio di fumogeni in campo da parte della Curva Nord atalantina. Il gesto, rumoroso e plateale, […] 🔗calcionews24.com

Derby al Fasano: il Brindisi sprofonda, gara sospesa per lancio fumogeni - Il Fasano si è assicurato il derby della provincia contro il Brindisi, anche se la gara è terminata in anticipo a causa di alcuni oggetti lanciati dal settore ospiti. Allo stadio Curlo la formazione guidata da Graziano Pistoia stava conducendo il match per 2-0, fino a quando il direttore di gara... 🔗brindisireport.it

Lecce Napoli LIVE 0-0: Partita sospesa. Lancio di fumogeni in campo - Al Via del Mare c’è Lecce Napoli, match valido per la 35ª giornata di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, con moviola, sintesi e diretta LIVE della partita Lecce Napoli, valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A Enilve 2024/2025. 6? PARTITA SOSPESA! Lancio di fumogeni in campo. 3? ANNULLATO! Fuorigioco […] 🔗calcionews24.com

Lecce-Napoli sospesa dopo 5 minuti per lanci di fumogeni e petardi: cosa sta succedendo - Il match tra Lecce e Napoli è stato sospeso momentaneamente per un fitto lancio di fumogeni e petardi da parte della curva dei tifosi di casa ... 🔗fanpage.it

Lecce-Napoli sospesa, lancio di oggetti e fumogeni - (Adnkronos) - La gara Lecce-Napoli, valida per la 35esima giornata della Serie A, è stata sospesa per circa 6 minuti a causa del lancio di oggetti e di fumogeni dagli spalti. La tifoseria salentina ha ... 🔗msn.com

Fumogeni in campo al Via del Mare: Lecce-Napoli sospesa per qualche minuto - Dopo pochi minuti dal calcio d'inizio, la sfida tra Lecce e Napoli è stata sospesa per lancio di fumogeni da parte dei tifosi di casa ... 🔗gianlucadimarzio.com