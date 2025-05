Sospensione docente | la Cassazione conferma la competenza del DS in assenza di eccezione tempestiva

Cassazione (n. 103752025) conferma la legittimità della Sospensione disciplinare irrogata da un dirigente scolastico, respingendo il ricorso di un docente. La sentenza ribadisce un punto cruciale: l’eccezione di incompetenza va sollevata tempestivamente, pena l’inammissibilità. Ecco cosa stabilisce la pronuncia e quali riflessi ha sul potere disciplinare dei dirigenti scolastici. . Sospensione docente: la Cassazione conferma la competenza del DS in assenza di eccezione tempestiva Scuolalink. 🔗 Una recente ordinanza della Corte di(n. 103752025)la legittimità delladisciplinare irrogata da un dirigente scolastico, respingendo il ricorso di un. La sentenza ribadisce un punto cruciale: l’di inva sollevatamente, pena l’inammissibilità. Ecco cosa stabilisce la pronuncia e quali riflessi ha sul potere disciplinare dei dirigenti scolastici. .: laladel DS indiScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

