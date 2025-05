Sos gioco d’azzardo patologico Ora il Comune scende in campo

Approvata all'unanimità in Consiglio comunale la mozione presentata dal gruppo di maggioranza Allea per contrastare il gioco d'azzardo patologico. L'iniziativa ha ottenuto il sostegno delle opposizioni, l'intera aula durante la seduta ha votato compatta, un segnale chiaro contro un problema che minaccia il benessere sociale e la stabilità delle famiglie. Punto di partenza i dati del 2023 resi noti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: nella provincia di Varese sono stati spesi in gioco d'azzardo 1,9 miliardi di euro, ben 11.300.000 euro ad Angera, in particolare desta preoccupazione il gioco telematico, che riveste ad Angera oltre la metà della somma giocata, pari a 5.895.549.Si sottolinea nella mozione: "Il gioco d'azzardo patologico ha gravi implicazioni sulla salute pubblica e sul benessere sociale, con effetti di dipendenza, indebitamento e disgregazione famigliare, conseguenze colpiscono anche chi gioca costantemente, pur senza rientrare nelle categorie cliniche di rischio".

