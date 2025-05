Sorteggio ATP Roma 2025 | orario e programma Quale ranking verrà usato per le teste di serie?

© Oasport.it - Sorteggio ATP Roma 2025: orario e programma. Quale ranking verrà usato per le teste di serie? ranking aggiornato al termine dell’ATP Masters 1000 di Madrid, che sarà rilasciato lunedì 5 maggio, a determinare le 32 teste di serie del tabellone principale di singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis.Il Sorteggio del tabellone principale dell’ATP Masters 1000 di Roma, per questo motivo, si terrà alle ore 12.00 di lunedì 5 maggio, e potrebbe essere confermata la suggestiva location in cui la cerimonia si tenne lo scorso anno, ovvero, Fontana di Trevi.Stesso discorso va fatto per il Sorteggio del tabellone di singolare femminile, di categoria WTA 1000, degli Internazionali BNL d’Italia, che si terrà, però, un’ora prima, alle 11.00. Nel comparto maschile va ricordato che è arrivato il forfait del serbo Novak Djokovic, che libera un posto tra i 32 giocatori protetti da seeding. 🔗 Sarà ilaggiornato al termine dell’ATP Masters 1000 di Madrid, che sarà rilasciato lunedì 5 maggio, a determinare le 32didel tabellone principale di singolare maschile degli Internazionali d’Italiadi tennis.Ildel tabellone principale dell’ATP Masters 1000 di, per questo motivo, si terrà alle ore 12.00 di lunedì 5 maggio, e potrebbe essere confermata la suggestiva location in cui la cerimonia si tenne lo scorso anno, ovvero, Fontana di Trevi.Stesso discorso va fatto per ildel tabellone di singolare femminile, di categoria WTA 1000, degli Internazionali BNL d’Italia, che si terrà, però, un’ora prima, alle 11.00. Nel comparto maschile va ricordato che è arrivato il forfait del serbo Novak Djokovic, che libera un posto tra i 32 giocatori protetti da seeding. 🔗 Oasport.it

Cosa riportano altre fonti

ATP Miami 2025, il sorteggio degli italiani: Arnaldi pesca bene, un qualificato per Cinà e Bellucci - Si è appena svolto il sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Miami. Erano ben otto i tennisti coinvolti, con Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini già al secondo turno, visto che sono rispettivamente la quindicesima e la ventinovesima testa di serie. Il toscano se la vedrà con il vincente del match tra il brasiliano Thiago Seyboth Wild ed il francese Quentin Halys, mentre il romano affronterà il vincitore del derby giapponese tra Kei Nishikori e Yoshihito Nishioka. 🔗oasport.it

Sorteggio ATP Montecarlo 2025: orario, teste di serie, italiani in tabellone - Sta per arrivare il terzo Masters 1000 dell’anno, uno degli ultimi baluardi dei 56 giocatori invece dei 96 che ormai impazzano, con annessi ampliamenti temporali, nel circuito ATP. Montecarlo, a seconda delle versioni, è considerato un po’ come il terzo torneo francese o, per vicinanza geografica, come il secondo italiano benché l’Italia non c’entri nulla nell’organizzazione. Non è un caso, del resto, che tradizionalmente ci sia una quota molto consistente di spettatori provenienti dal nostro Paese, spesso dalle regioni del Nord, che vanno a godersi un evento d’élite là dove spesso ci sono ... 🔗oasport.it

Entry List Atp Masters 1000 Roma 2025: partecipanti ed italiani presenti agli Internazionali d’Italia - L’entry list del torneo Masters 1000 di Roma 2025, in programma dal 7 al 18 maggio sui campi di in terra rossa del Foro Italico. La doppia attesa sta per volgere al termine: torna il grande tennis degli Internzionali d’Italia e torna anche il nostro numero un al mondo Jannik Sinner. Dopo l’assenza di tre mesi il suo nome è di nuovo presente in un entry list ufficiale e il due volte vincitore Slam è pronto a fare il suo ritorno nella Capitale a distanza di due anni dall’ultima volta. 🔗sportface.it

Se ne parla anche su altri siti

Internazionali d'Italia 2025, date e entry list del Masters 1000 di Roma: quando è il sorteggio; Internazionali d'Italia 2025, possibili scenari per Jannik Sinner; Internazionali d'Italia 2025 a Roma: programma, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP e WTA; Sinner all'Atp Roma: arrivo previsto domenica, l'esordio tra venerdì 9 e sabato 10. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sorteggio ATP Roma 2025: orario e programma. Quale ranking verrà usato per le teste di serie? - Sarà il ranking aggiornato al termine dell'ATP Masters 1000 di Madrid, che sarà rilasciato lunedì 5 maggio, a determinare le 32 teste di serie del ... 🔗oasport.it

Internazionali d'Italia 2025, date e entry list del Masters 1000 di Roma: quando è il sorteggio - MASTERS ROMA - Il sorteggio del tabellone degli Internazionali d'Italia 2025, terzo e ultimo 1000 della stagione su terra battuta, si svolgerà il 5 maggio a Rom ... 🔗eurosport.it

Quando il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2025? Data, orario, teste di serie: c’è Sinner! - Lunedì 5 maggio si terrà il sorteggio del tabellone principale degli Internazionali d'Italia 2025 di tennis. Il tabellone femminile sarà definito alle ore ... 🔗oasport.it