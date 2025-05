Sorpreso dalle telecamere ad abbandonare i rifiuti si vede arrivare verbali per quasi 20 mila euro

Dallo scorso 18 marzo, e fino alla vigilia di Pasqua, il postino ha suonato per ben 13 volte alla porta di un riccionese 54enne per notificargli altrettanti verbali in quanto gli agenti della Municipale, al termine di una rapida indagine, lo hanno sanzionato per aver abbandonato i rifiuti fuori.

