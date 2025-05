Sorpreso a rubare cavi in rame in un cantiere dell' ospedale 33enne arrestato in flagranza

© Ilpescara.it - Sorpreso a rubare cavi in rame in un cantiere dell'ospedale, 33enne arrestato in flagranza della sezione Radiomobile della compagnia di Pescara, nel corso di preordinati servizi tesi al contrasto dei reati predatori, hanno arrestato, in flagranza del reato di furto, un 33enne, già noto alle forze di polizia, responsabile del furto di svariati metri di cavi in rame. 🔗 I carabinieria sezione Radiomobilea compagnia di Pescara, nel corso di preordinati servizi tesi al contrasto dei reati predatori, hanno, indel reato di furto, un, già noto alle forze di polizia, responsabile del furto di svariati metri diin. 🔗 Ilpescara.it

